Bünyan'da karla mücadele gece boyu sürdü

Kışa hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren ekipler, ana ve ara arterdeki yollarda kumlama ve tuzlama yaptı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Mesai arkadaşlarım ilçemizin dört bir yanında ulaşımda aksaklıkların ve olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de teyakkuz halinde. Kıymetli hemşehrilerimize en hızlı, en güvenilir hizmeti vermek için gece gündüz demeden sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.