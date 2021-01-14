İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bünyan'da karla mücadele gece boyu sürdü

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.


Kışa hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren ekipler, ana ve ara arterdeki yollarda kumlama ve tuzlama yaptı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Mesai arkadaşlarım ilçemizin dört bir yanında ulaşımda aksaklıkların ve olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de teyakkuz halinde. Kıymetli hemşehrilerimize en hızlı, en güvenilir hizmeti vermek için gece gündüz demeden sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.