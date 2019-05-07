Bünyan'da Kilim Dokuma Kursu Açıldı

Açılış törenine Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve ilçe protokolü katıldı. Bünyan Yaşam Merkezinde otuz yedi gün sürecek olan kilim dokuma kursunda 22 kursiyer 11 tezgah bulunuyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Yıllarca halı başında kirkit vuran ablalarımız kilimde de gerçekten güzel işler ortaya koyuyorlar. Hem aile bütçelerine katkı sunan hem de kültürümüzü yaşatan tüm kursiyerlerimize kolaylıklar diliyor, tebrik ediyorum. Kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun kursiyerlerle sohbet ederek öğreticilerden kursla ilgili bilgi aldılar. Kurs sonunda ortaya çıkan ürünler düzenlenecek sergi ile insanların beğenisine sunulacak.