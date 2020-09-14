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Bünyan'da kilitli parke yol yapım çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sağlık mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan alanlarda parke, bordür ve park gibi donatılar yapıyor.


Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Standartlara uygun yapılan çalışmaları ile mahallede cadde ve sokaklar daha modern bir hale kavuşacak.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, burada yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, yol yapım çalışmalarının diğer mahallelerde de devam edeceğini aktardı.

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