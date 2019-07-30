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Bünyan'da Kurban Kesim Kursu Açıldı

Bünyan Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde "Kurban Kesim Elemanı" ve "Kurban hijyeni" kursu açıldı.

Bünyan Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde "Kurban Kesim Elemanı" ve "Kurban hijyeni" kursu açıldı.


Teorik dersler Bünyan Sosyal Yaşam Merkezinde, uygulamalı eğitimler ise Bünyan Ziraat Odasında Bünyan Müftülüğü hocaları ve uzman kasaplar tarafından veriliyor. Büyük ve küçükbaş hayvan kesimi için açılan kursa 25 kişi katıldı.


Doğru kurban seçimi, kurban kesimi öncesi alınacak araç gereçler ve hayvan kesim yerini hazırlayabilmek, kesim yapılacak yerin şartlarını iyileştirebilmek, dini usullere uygun hayvana zarar vermeden kesme, yüzme ve deriyi doğru muhafaza edebilme konularının işlendiği kursta, uygulamalı eğitim de yapıldı.


Bünyan Halk Eğitim Müdürü Sinan Gültekin, kurs için desteklerini esirgemeyen Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan ve Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Gökhan Kocabay'a teşekkür etti.

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