Bünyan'da metruk binalar yıkılıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, metruk binaları yıkıp düzensiz ve tehlikeli yapılaşmayı sorun olmaktan çıkardıklarını bildirdi. Altun yaptığı açıklamasında, "Çarpık yapılaşmayı Bünyan'ımızda sorun olmaktan çıkarıyoruz. Yıkım yaparken gönülleri kırmıyoruz. Metruk binalar uygunsuz işlerin yapıldığı, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, can, mal ve sosyal güvenlik açısından tehlikeli yerler haline gelmiş. Yaptığımız bu çalışma sayesinde hem güvenli yerler ortaya çıkıyor hem görüntü ve çevre kirliliği gideriliyor hem de sosyal sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Bu alanda çalışmalarımızı sürdürerek imar alanında Bünyan'ımızda yaşanan sorunları ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.