Bünyan'da mini terminal ve kapalı pazar yerinde inceleme

Başkan Altun, incelemeler sırasında yemeğe davet eden esnafların da davetini geri çevirmeyerek kendilerine eşlik etti.

Çalışmaları Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından yakından takip edilen pazar yerinin çatısının da kapatılması ile projenin ana hatları ortaya çıktı.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Altun, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, ''Mini Terminalimizin içerisinde ve kapalı pazar alanının dış cephesinde hassasiyet ve detaylı işçilik gerektiren çalışmalar yapılması ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından yakın zamanda iki projemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet verecek bu iki değerli projede bizlere büyük katkı ve destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.