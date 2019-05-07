Bünyan'da Okçuluk Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen 'Geleneksel Okçuluk' kursunu ziyaret etti.

Kursa katılan çocuklar ve eğiticilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Şahin ve Başkan Altun, çocukların ok atışlarını izlediler. Başkan Altun çocukları tebrik ederek, ”Çocuklarımızın ata sporu olan okçuluğa gösterdikleri ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ok atmada oldukça başarılı olan çocuklarımızı ve onları yetiştiren eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Bünyan Belediyesi olarak sporu sevdirecek ve yaygınlaştıracak çalışmalara imza atmak istiyoruz. İnşallah bunun için tüm kurum ve kuruluşlarımızla uyum içinde çalışacağız” diye konuştu.