Bünyan'da pazar yerlerinde denetim ve maske dağıtım çalışmaları sürüyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşları bilinçlendirme ve sosyal mesafeye uyumluluk sağlanması noktasında kararlı çalışmasını sürdüren Bünyan Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla semt pazarlarında da denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri,mahallelerde kurulan pazarların girişinde vatandaşları maske kullanımı noktasında uyardı.Alışveriş yapan vatandaşlara ürün seçme yasağı ve üç metre kuralı hatırlatıldı. Maskesiz vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun;" “İlçemizde kurulan tüm halk pazarlarında İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan genelgeler doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Pazar alışverişi yapan vatandaşlarımız ve pazar esnafımız zabıta ekiplerimizce sürekli bilgilendiriliyor. Toplum sağlığı için ilçe genelinde olduğu gibi halk pazarlarımızda da kontrolü elden bırakmıyoruz. Her şey vatandaşımızın sağlığı için” dedi.