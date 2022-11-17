Bünyan'da Şehit Eyüp Girgin Parkı açıldı

Bünyan Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Eyüp Gergin Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Altun, ''Bugün yapımının tamamı Bünyan Belediyemize ait olan; içerisinde çocuk oyun grubu, kum havuzu, spor aletleri yürüyüş ve koşu yolu bulunan ağaçlandırma, çevre düzenleme ve ağaçlandırma işlemleriyle peyzajı da hazır hale getirilen Şehit Eyüp Gergin Parkı'nı hemşehrilerimizin yoğun katılım ve desteği ile hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. Katılım sağlayan, ilgi göstererek desteklerini belirten ve bizimle bu mutluluğu paylaşan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz Eyüp Gergin Parkı'nın Bünyan'ımıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.