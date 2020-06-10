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Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor

Bünyan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde aldığı korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmuyor.


Bünyan'da uygulanan tedbirler gereği evlerinden çıkamayan hayvanseverlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarının ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından her gün aksatılmadan karşılanmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bünyan Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı. Bünyan Belediye başkanı Özkan Altun,"Cadde ve sokaklarımızı paylaştığımız dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha arttırdık" dedi.


Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihtiyacı olan sokak hayvanlarına belediye veterinerleri müdahalede bulunuyor.

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