Bünyan'da taziye ve toplu etkinlik salonlarına bir yenisi daha eklendi

Kayserinin Bünyan ilçesinde Akçatı (Karacafenk) Mahallesinde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan Akçatı Taziye ve Toplu Etkinlik Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Özkan Altun, Jandarma Komutanı Kadir Er, Müftü Mahmut Taşyapan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tevfik Düzen, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen açılışta, fidanlar toprakla buluşturuldu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yaptığı açıklamada; ''Ekiplerimizce hazırlanan açılış programı çerçevesinde salonumuz çevresinde hazırlanan fidanları toprakla buluşturup fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bizleri hizmete başladığımız günden bu yana yalnız bırakmayan, destekleriyle Bünyan'ımıza ve mahallelerimize değer katan kıymetli hayırseverlerimiz başta olmak üzerek katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan protokolümüze, meclis üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, taziye ve toplu etkinlik salonumuzun Akçatı Mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akçatı Mahalle Muhtarı Zafer Memiş ve mahalle sakinleri Başkan Altun' ve Bünyan Belediyesine açılan salon ve verilen hizmetler için teşekkür etti.