Bünyan'da ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Sağlık Bakanlığına Bağlı ‘Mobil Kanser Tarama Aracı' ile vatandaşlara ücretsiz kanser tarama testi yapılıyor.

Bünyan devlet Hastanesi önünde hizmet veren araç iki hafta boyunca ücretsiz kanser tarama testi yapacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kanser tarama aracında her gün onlarca vatandaş kanser taraması yaptırıyor. Sağlık Bakanlığı kanser tarama programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri ve 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere kalın barsak kanseri taramaları yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bünyan Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Sait Şener, erken teşhisin önemine değinerek, vatandaşların erken teşhiste hayati rol oynayan kanser taraması için bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturma adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Hizmetten İlçedeki tüm vatandaşların faydalanması için farklı mahallelerde hizmet vereceklerini belirten Şener, aracın ilçeye gelmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Özkan Altun'a ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'ye teşekkür etti.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ile Mobil Kanser Tarama aracını ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'da verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Özkan Altun, " 4 Şubat Dünya Kanser Günü olması nedeniyle oldukça anlamlı bir günde hizmet vermeye başlayan araç ve verilen hizmetler hakkında Toplum Sağlığı Başkanımız Dr. Sait Şener 'den bilgi aldık. Kanseri önleme ve tedavi sürecinde erken teşhis büyük önem arz ediyor. Bu nedenle verilen bu hizmet oldukça kıymetli ve tüm hemşehrilerimizin bu olanaktan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar dilerken, bu hizmetin verilmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca Bünyan Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmetleri ile mide ve bağırsak kanseri taramaları yapılmakta olduğu bildirildi.