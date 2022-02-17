İhlas Haber Ajansı

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Bünyan'da yağışsız havalar hizmete dönmeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışsız havaları değerlendirmeye devam ediyor.

Ekipler ilçe genelinde araç ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli nedenlerden dolayı bozulan asfaltlarda rotmiks çalışması yapılarak oluşan çukurlar dolduruldu. Kış şartları nedeniyle yaya yollarında hasar gören yerler onarıldı. Ayrıca Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hava koşulları uygun olduğu müddetçe bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının da sürdürüleceği belirtildi.

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