Bünyan'da yapımı planlanan çok amaçlı park yapım çalışmaları sona geldi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan ALtun'un talepleri doğrultusunda içerisinde yürüyüş yolu, peyzajı, ağaçlandırması, sulama sistemi, ışıklandırması, kamelyaları, çocuk oyun grubu ve spor aletleri bulunan hem ailelere hem de çocuklara kaliteli hizmet verecek yeni yeşil alan ve parklar oluşturulmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Fatih Mahallesi'nde yapımı planlanan çok amaçlı parkı yerinde inceledi. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Altun, "Bünyan'ımızın yeşil alanlarına yenisini eklemek, hemşehrilerimize rahat nefes alabilecekleri, spor yapıp ailecek vakit geçirebilecekleri yeni yerler, çocuklarımızın eğlenip sosyalleşe bileceği yeni park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. İncelemelerimizde hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın da bizlere eşlik ettiği parkı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.