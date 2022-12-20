Bünyan'da Yaya Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Gerçekleştirilen çalışma ile bir yandan trafikte oluşabilecek tehlike ve sorunların önüne geçilirken bir yandan Bünyan girişinin çehresi modern ve estetik bir görüntüye kavuşturuluyor. Çalışmalara Bünyan merkezinde ve çevre mahallelerde birçok farklı alanda devam edildiğini belirten Belediye Başkanı Özkan Altun; "Bünyan Belediyesi ekiplerimiz birçok farklı bölgede ve asfalt, yaya yolu, bordür, parke gibi birçok farklı alanda çalışmaları kış şartlarına rağmen sürdürüyor. Başlattığımız çalışmaları yağışlar yoğunlaşmadan tamamlayarak sonraki dönemde belirlediğimiz ve planladığımız bölgeleri de tamamlayarak Bünyan'ımız ulaşım sorunlarını tamamen bitirmeyi hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.