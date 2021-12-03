Bünyan'da yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yaptığı açıklamada; "Hava şartları uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde ekiplerimizin tespit ettiği bölgelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürerek, hemşehrilerimizin güvenli ulaşımını sağlayacağız” dedi.