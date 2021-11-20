Bünyan'da yol çalışmaları devam ediyor

Çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Bünyan-Tuzhisar arası 9 km'lik yolumuzun 2 km'lik şehir içinde kalan kısmı genişletilerek BSK sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Ayrıca TOKİ çıkışı, sanayi girişine kadar olan yolumuz 22 metre platforma genişletilerek sıcak asfaltlama çalışması da tamamlandı. Yolun Tuzhisar'a devam eden kısmı ise 2022 yılında tamamlanacak. Şimdi kaldırım, otopark aydınlatma ve bisiklet yolu yapımına başlıyoruz. Bunlar da tamamlandıktan sonra yolumuzu hemşerilerimizin kullanımına sunmuş olacağız. Bu hizmette emeği geçen başta Ulaştırma Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu'na, İl Başkanımız Sn. Şaban Çoğuroğlu'na, Karayolları 6. bölge Müdürümüz Sn. Erhan Özkaya'ya, yüklenici firmaya, doğalgazından, elektrik hatlarına, su borularından, yağmur suyu hatlarına kadar tüm kurumlara ve tabii bütün bu koordineyi sağlayan sahada var gücüyle çalışan Bünyan Belediyesi personelimizin tamamına ve sabır gösterip yolun yapımını bekleyen esnaf ve tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.