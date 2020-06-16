Bünyan'da zabıta hem uyardı hem maske dağıttı

Maske takmanın zorunlu olduğu ilçemizde Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem denetimleri hem de ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor.Zabıta ekipleri kendi hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımlarına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri konusunda uyardı.

Salgın riskinin devam ettiğini ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal mesafe ve maskenin bu süreçte büyük önem taşıdığını bu sebeple de vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için saha ekipleri aracılığıyla uyarılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunun altını çizen Başkan Altun, maskesiz sokağa çıkmanın cezai yaptırımı olduğunu hatırlattı.