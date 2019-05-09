Bünyan'ın Park ve Bahçeleri Kadınlara Emanet

Bünyan'da bulanan park ve bahçeler kadın eli ile güzelleşiyor. İşine sevdalı kadınlar tarafından park ve bahçeler pırıl pırıl olurken, kadınların bu tür işlerde daha hassas ve estetik olduğu belirtildi.

Ekiplerin daha yeşil ve daha bakımlı bir Bünyan adına yoğun bir mesai içerisinde olduğuna dikkat çeken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," Personelimizi bahçe ve yol kenarlarının yabani otlardan arındırılması, refüj ve kavşaklarda çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmasında, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte mahallelerimizdeki meydanlarda ve değişik alanlarda genel bir mıntıka ve bahar temizliği faaliyetlerinde de görebilirsiniz.Mesai arkadaşlarımız ilçemiz için yoğun bir çalışma içindeler.Tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.

Parkların temizliği ve parklarda bulunan çiçeklerin bakımı gibi birçok işte görev alan kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi park ve bahçe işlerinde de oldukça başarılı. Kadın eliyle yapılan estetik dokunuşlar vatandaşlar tarafından da takdir edilip beğeniliyor.