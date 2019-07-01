Bünyanlı çocukları dolu dolu bir yaz bekliyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliği ve Bünyan Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik organize edilen "Yaz Okulu" için açılış töreni düzenlendi.

Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan İlçe Temsilcisi Ahmet Keskin Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ,öğretmen öğrenci ve veliler katıldı.

TÜGVA Bünyan İlçe Temsilcisi Ahmet Keskin; "Türkiye Gençlik Vakfı olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar ilçemizin gençlerine ve değerli çocuklarımıza iyi ve güzele yönlendirmenin gayretinde olduk. Gençlerimizin ve çocuklarımızın maneviyatlarını merkeze alan, onların değerleriyle bütünleşip, kişisel gelişimlerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak Yaz Okullarımızın hayırlı olmasını diliyor, gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk günden bugüne kadar en büyük destekçimiz olan bizlerin her zaman önünü açan Belediye Başkanımız Sayın Özkan Altun'a, Halk Eğitim Müdürümüz Sinan Gültekin'e eğitmenlerimize ve hayırseverlerinize huzurunuzda ilçe gençliğine verdikleri önem için gönülden teşekkür ediyorum "dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise yaz döneminde düzenlenen kursların önemine dikkat çekerek;" Çocuklarımızın tatile girdiği yaz döneminde boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri için yaz okullarının iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu kurslar çocuklarımızın eğlenerek dinlenmelerine, zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerine; sanat, spor ve kültürel alandaki becerilerini geliştirmelerine , sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazanmalarına olanak sağlıyor. Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan İlçe Temsilciliği ve Bünyan Halk Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere bu kursların açılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, katılımlarıyla destekleyen öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum " diye konuştu.

Yaz okulunda gitar, bağlama, resim,ney, halter, futbol, ahşap boyama, voleybol, Kur'an'ı Kerim gibi dokuz branşta açılan kurslara 238 öğrenci başvuruda bulundu.