Burak Arslan, Develispor'da

Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, son olarak Havza Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu golcü oyuncu Burak Arslan'ı renklerine kattı.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de sezona Kayseri Yolspor'u 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Develispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Futbola 2011 yılında Erkiletspor'da başlayan Burak Arslan, ardından Osmanlıspor Futbol Kulübü, Manavgatspor ve Havza Belediyespor formaları giydi. Burak Arslan, bundan sonra Develispor forması ile mücadele edecek.

İşte Burak Arslan'ın oynadığı maç sayısı ve attığı goller;

U21 Ligi - 13 maç 2 gol

TFF 3.Lig - 9 maç

Elit Akademi Ligi U19 - 16 maç 4 gol

Elit Akademi Ligi U17 - 4 maç

Elit Akademi Ligi U16 - 1maç

Elit Akademi Ligi U15 - 34 maç 21 gol

Akademi Ligi U17 Türkiye Finalleri - 3 maç 1 gol

Akademi Ligi U17 - 18 maç 13 gol

Akademi Ligi U16 - 22 maç 15 gol

Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri - 4 maç

Akademi Ligi U14 - 25 maç 12 gol

BAL Ligi - 23 maç 5 gol