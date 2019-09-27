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Burak Arslan, Develispor'da

Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, son olarak Havza Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu golcü oyuncu Burak Arslan’ı renklerine kattı.

Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, son olarak Havza Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu golcü oyuncu Burak Arslan'ı renklerine kattı.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de sezona Kayseri Yolspor'u 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Develispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Futbola 2011 yılında Erkiletspor'da başlayan Burak Arslan, ardından Osmanlıspor Futbol Kulübü, Manavgatspor ve Havza Belediyespor formaları giydi. Burak Arslan, bundan sonra Develispor forması ile mücadele edecek.


İşte Burak Arslan'ın oynadığı maç sayısı ve attığı goller;


U21 Ligi - 13 maç 2 gol


TFF 3.Lig - 9 maç


Elit Akademi Ligi U19 - 16 maç 4 gol


Elit Akademi Ligi U17 - 4 maç


Elit Akademi Ligi U16 - 1maç


Elit Akademi Ligi U15 - 34 maç 21 gol


Akademi Ligi U17 Türkiye Finalleri - 3 maç 1 gol


Akademi Ligi U17 - 18 maç 13 gol


Akademi Ligi U16 - 22 maç 15 gol


Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri - 4 maç


Akademi Ligi U14 - 25 maç 12 gol


BAL Ligi - 23 maç 5 gol

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