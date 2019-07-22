Burak Öztürk, yeniden Talasgücü Belediyespor'da

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da hareketlilik başladı.

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor iç transferde kaptan Burak Öztürk ile yeniden anlaştı.

Son 2 sezondur Talasgücü Belediyespor forması giyen Burak Öztürk, yeni sezonda da Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Geçen sezon 25 maçta forma giyen 1992 doğumlu başarılı savunma oyuncusu Burak Öztürk gol sevinci yaşamadı.