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Burak Öztürk, yeniden Talasgücü Belediyespor'da

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da hareketlilik başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da hareketlilik başladı.


2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor iç transferde kaptan Burak Öztürk ile yeniden anlaştı.


Son 2 sezondur Talasgücü Belediyespor forması giyen Burak Öztürk, yeni sezonda da Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Geçen sezon 25 maçta forma giyen 1992 doğumlu başarılı savunma oyuncusu Burak Öztürk gol sevinci yaşamadı.

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