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Burhanettin Durdağ hayatını kaybetti

Kayseri’de spor camiasının sevilen ismi Burhanettin Durdağ vefat etti.

Kayseri'de spor camiasının sevilen ismi Burhanettin Durdağ vefat etti.


Kayseri futbol camiasının Kürt Burhan diye bildiği Burhanettin Durdağ hayatını kaybetti. Kayseri futbol camiasına yıllarca hizmet eden, futbolculuk, idarecilik, saha komiserliği yapan Burhanettin Durdağ, salgın hastalığı Koronavirüs'e yenik düştü. Günlerdir koronavirüs tedavisi gören Burhanettin Durdağ, bugün hayata gözlerini yumdu. Kayseri amatör futbol camiasının yakından tanıdığı Burhanettin Durdağ, bugün hulusi Akar Camii'ndeki cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.


1955 doğumlu olan Burhanettin Durdağ, Kayseri'de Esenspor'da futbola başladı. Sonrasında Sümerspor'a geçti. Kürt Burhan lakabı alan ve uzun yıllar Sümerspor'da sol bek mevkiinde oynayan Burhanettin Durdağ, idarecilik de yaptı. Son olarak Saha Komiseri olarak futbola hizmet eden Burhanettin Sümer Fabrikası'nda da çalışmış ve emekli olmuştu.

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