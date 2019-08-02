Bursa Model Fabrika Projesi Yerinde Ziyaret Edildi

Kayseri'de kurulum süreci devam eden “Kayseri Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi -Model Fabrika” çalışmaları kapsamında Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp, Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Gökşen, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.İbrahim Akgün, Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.V.Çağrı Güngör tarafından oluşan heyetle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Model Fabrika projesi yerinde incelendi.

Heyetimiz Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr.Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçarslan, Genel Sekreter Vekili Okay Civelek ve BUTEKOM Genel Müdürü Dr.Mustafa Hatipoğlu tarafından karşılandı. Heyetimiz Model Fabrika ile Bursa Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yürütülen proje faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu.