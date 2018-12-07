BÜSAM Film Akademi Belgrad'daki uluslararası festivalde büyük ödülü aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in büyük önem verdiği BÜSAM, Belgrad'daki uluslararası festivalde büyük ödülü kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak faaliyet gösteren BÜSAM, bünyesinde Şehir Akademi ve Film Akademi gibi çalışma birimlerini de bulunduruyor. Şehir Akademi ile birlikte önemli çalışmalara imza atan Film Akademi, uluslararası bir ödül kazandı. BÜSAM Film Akademi öğrencilerinden Burak Erdoğan'ın yönetmenliğini yapmış olduğu ‘'Yuva'' isimli kısa film, 1486 film arasından zirveye çıktı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ve çevresel konuların ele alındığı Güney Doğu Avrupa'nın en kapsayıcı festivallerinden birisi olarak değerlendirilen Uluslararası Yeşil Kültür Festivali'ne bu yıl dünyanın dört bir yanından 1486 kısa film katıldı.

Yarışmada finale Amerika'dan 2, Almanya'dan 1, Hindistan'dan 1, Türkiye'den 2, İspanya'dan 1, Portekiz'den 1, İngiltere'den 1, ve Çek Cumhuriyeti'nden 1 film olmak üzere 10 film seçildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından en iyi film ödülüne BÜSAM Film Akademi'nin yapımcılığını üstlendiği ‘'Yuva'' isimli kısa film layık görüldü.