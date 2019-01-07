BÜSAM'dan ‘Arayışlar Dönemi' Paneli

BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi'de bir süredir gerçekleştirilen İslam Düşünce Atlası okumalarının ardından kapsamlı bir panel yapıldı.

BÜSAM'ın İstanbul İlmi Araştırmalar Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği İslam Düşünce Atlası okumaları sona erdi. 7 ders süren okumaların ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı Şehir Kültür Sanat ve Düşünen Şehir dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni Dursun Çiçek yaptı. Panele konuşmacı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Doç. Dr. Eşref Altaş, Doç Dr. Lütfi Sunar ve Dr. Halil İbrahim Üçer katıldı.

“Arayışlar Dönemi-Tahkikin Eşiğinde İslam Düşüncesi” konulu panelde sözlerine insanın kendisini fiziki anlamda da metafizik anlamda da saldırılardan koruma ihtiyacına değinerek başlayan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, “İçinde yaşadığımız bu hayatı metafizik saldırılardan, bunalımlardan korumamız gerekiyor. Bir kültür bunu başaramıyorsa ya bir başka kültürün fikrine katılmak zorundadır ya da hastalanmak durumundadır” dedi. Dinin çok dar kapsamda düşünüldüğünü de ifade eden Fazlıoğlu, din doğumdan ölüme kat ettiğimiz mesafe ve bizleri dağılmaktan koruyan bütünümüz olduğunu kaydetti.

Dinin makul olarak ifadelendirilmesi halinde insanlar tarafından paylaşılabileceğini de dile getiren Prof. Dr. Fazlıoğlu, “Bireysel olarak dine inanabilirsiniz; ama buna insanların katılmasını istiyorsanız ya güç kuvvet gerekir ya da nazari faaliyet gerektirir. Dolayısıyla akıl yoluyla iknaya yöneleceksiniz. Dini makul bir nazari ifadeye dökemezsek 20-30 yıl sonra İslam bir mitolojiye, bir psikolojiye dönüşecektir. Tehlike bu kadar büyüktür” diye konuştu.