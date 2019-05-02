BÜSAM'dan Evliya Dağı'ın Kırkları BElgeseli

Belgeselin ilk gösterimiz filmin çekildiği Develi'nin Ayvazhacı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

27 Mart 1980 tarihinde Develi'nin Ayvazhacı Köyü'nde gerçekleşen heyelan ve bu heyelanda 40 kişinin hayatını kaybetmesi BÜSAM bünyesindeki Film Akademi tarafından belgesel haline getirildi. Belgesel filmde heyelana şahit olan köy halkı, afetten kurtulanlar ve yakınlarını kaybedenlerin yaşadıkları anlatılıyor.

Film Akademi öğrencileri tarafından yapılan belgeselin hazırlık, çekim ve kurgu süreci altı ay sürdü. Belgeselin ilk gösterimi de olayın yaşandığı ve çekimlerin gerçekleştirildiği Ayvazhacı Mahallesi'nde yapıldı. “Evliya Dağının Kırkları” belgeseli önümüzdeki günlerde bazı festivallere de katılacak.