Büşra Bostan, ağabeyinin hentboldaki emanetini devraldı

Geçtiğimiz aylarda talihsiz şekilde hayatını kaybeden Kayserili genç hentbolcu Harun Bostan'ın kardeşi Büşra Bostan, yaşadığı büyük acının ardından bir süre ara verdiği hentbole yeniden başladı. Büşra, “Ağabeyimin yarim kalan hentbol hizmetini ben devralıp ağabeyim gibi başarılı bir hentbolcu olmak istiyorum” dedi.

Kayseri hentbolünün yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Harun Bostan, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Genç oyuncunun hayatını kaybetmesi tüm spor camiasını yasa boğmuştu. Antrenör Levent Kaya ile yaptığı antrenmanlara zaman zaman kardeşi Büşra'yı da götürerek hentbolcu olmasını isteyen Harun'un bu isteği gerçeğe döndü. Yaşadığı acı devam eden Büşra Bostan, abisinin bıraktığı bayrağı devralmaya hazırlanıyor. Antrenör Levent Kaya ile yeniden antrenmanlara başlayan 2006 doğumlu Büşra Bostan, “Ağabeyim sürekli hentbolle yaşayan biriydi ve Kayseri'de oynadıktan sonra Bursa ve Kıbrıs'ta hentbol hayatına başarıyla devam etti. Ağabeyimi kaybetmenin eksikliğini, özlemini ömrümce yaşayacağım. Bende ağabeyimi yetiştiren hocamız Levent Kaya ile zaman zaman antrenmanlara katılmıştım. Ağabeyimi kaybettikten sonra artık ağabeyimin yarım kalan hentbol hizmetini ben devralıp ağabeyim gibi başarılı bir hentbolcu olmak istiyorum” dedi.