Büşra Nur Koku, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil edecek

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan uluslararası maratonda Büşra Nur Koku elde ettiği dereceyle göz doldurdu.

Avrupa'daki en önemli yol yarışlarından olan 34. Hamburg Maratonu'nda mücadele eden milli atlet Kayseri sporcusu Büşra Nur koku 2:35:54 ile yarışı tamamladı.

Büşra Nur Koku elde ettiği derecesiyle 28 Eylül-06 Ekim 2019 tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcu Büşra Nur Koku'yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.