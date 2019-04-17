Büşra Öztürk Analig Taekwondo'da Türkiye Şampiyonu

Nevşehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Büşra Öztürk Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Büşra Öztürk Türkiye Şampiyonu olurken, Talha Burgu ve Furkan Ardıç şampiyonayı 3. olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakalarından derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.