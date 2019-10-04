Büşra Öztürk Taekwondo Avrupa Üçüncüsü

Kayserili sporcu Büşra Öztürk İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Kayserili sporcu Büşra Öztürk İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası 1 - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde yapıldı.
Şampiyonaya Türkiye'yi temsilen katılan Sporcu Büşra Öztürk 59 Kg'da Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonayı Taekwondo Milli Takımı Takım Halinde 3 Altın 2 Gümüş ve 8 Bronz Madalya Kazanarak Genel Klasmanda Avrupa 2.cisi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olan sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.