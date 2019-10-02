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Büşra Pişginel Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

Ankara’da düzenlenen Para Taekwondo Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Büşra Pişginel Türkiye ikincisi oldu.

Ankara'da düzenlenen Para Taekwondo Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Büşra Pişginel Türkiye ikincisi oldu.


Para Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları 26 Eylül 2019 tarihinde Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı.


Müsabakalara KAyseri'den katılan sporcularından Büşra Pişginel Türkiye ikincisi olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Şampiyonadan ikincilikle dönen sporcumuz Büşra Pişginel ve Antrenörü Ayşegül Kılıç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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