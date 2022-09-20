Büyükelçilerden Kayseri'ye övgü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamalarına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kayseri'ye ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2002 yılından itibaren yürütülmekte olan ve dünya genelinde her yıl 16- 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde çeşitli etkinlerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan etkinliğe Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Kayserililer katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 16-22 Eylül arası Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Türkiye'de farklı şehirlerde Belediyeler Birliği ile işbirliği halinde etkinlikler yapıldığını belirterek, “Avrupa Haraketlilik Haftası'na katılan şehirlerden bir önemlisi de Kayseri'miz. Dolayısıyla yıllardır bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla farklı zamanlarda ödüller aldığını hatırlatarak, “Değişik zamanlarda da ödüller aldığımız söz konusu oldu. Bu senede sağ olsunlar Avrupa'nın değişik ülkelerinden Büyükelçilerin ve Delegasyon Başkanımızın teşrifleriyle, aynı zamanda Dışişleri Bakan Yardımcımız Faruk Bey'in katılımlarıyla bu haftayı daha canlı daha katılımlı yaşıyoruz, yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı. Amaçlarının hareketliliği sağlamak olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürmek bizim için önemsediğimiz alanlarda. Bunun için yerel yönetimler olarak bizler de ulaşım konusunda gerekli desteği vermek suretiyle bisiklet yönünde teşvik ediyoruz. Tramvay konusunda çevreci anlayış ile yine toplu taşımayı önemsiyoruz. Tabi ki çevreci anlayış denilince yeşili de önemseyen bir anlayış içerisinde şehrimizi dünya standartlarını üzerine çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün de burada bir farkındalık oluşturmak amacıyla çok değerli Delegasyon Başkanı ve Meyer, kendileri tramvayla bize eşlik ettiler. Bakan yardımcımız ve elçilerimiz bisikletlerle alanımıza katıldılar. Hatırlanacağı üzere geçen sene de Sivas Caddesi'nde farkındalık oluşturmak suretiyle yürüyüşü teşvik edici çalışmalar yapmıştık. Bu sene de değişik farkındalıklar uygulamalarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, açıklamasında gençlere de tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi;

“Biz gençlerimizi seviyoruz. Alışkanlıklarını gözden geçirsinler diyoruz. Beslenme kültürünü gözden geçirsinler diyoruz. Dolayısıyla organik ve sağlıklı beslenme yönünde özen göstersinler diye de buradan gerekli önerilerde bulunuyoruz. En azından yürüyüş konusunda mümkün olduğu kadar gayret gösterelim. Yakın mesafeleri mutlaka yürüyüş yollarından yararlanarak sağlayalım. Sonuçta sağlık yönünde kazanan, çevrecilik yönünde kazanan, trafik kaosuna sebep olmama yönünde kazanan olacak, kazan kazan politikasıyla çok kazanımlar elde edeceğimizi hepimiz fark edeceğiz.”

Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamalarına katılmak üzere şehre gelen Bakan Yardımcısı ve Büyükelçilerden Kayseri'ye ve Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına övgüler yağdırarak, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut açıklamasında Kayseri'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Avrupa mobilite hareketlilik haftası sebebiyle Sayın Başkanla Kayseri'de olmaktan çok mutluyum. Ben şehrin aslında farklı ulaşım şekillerini tanıtma açısından yaptığı etkinliklerden çok etkilendim. Biraz önce biz toplu taşımayı kullandık. Tramvaya bindim, çok modern bir tramvay. Aynı zamanda yürüme, bisiklete binmede teşvik ediliyor. Dolayısıyla hem karbondioksit emisyonlarını azaltmak hem de sağlık açısından gerçekten önemli şeyler. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu. Avrupa Haraketlilik Haftası'nın Avrupa'nın farklı ülkelerinde ve şehirlerinde kutlandığına değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise şunları kaydetti;

“Bugün biz de Kayseri'de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz Avrupa Haraketlilik Haftası. Avrupa'nın farklı ülkelerinde ve şehirlerinde kutlanıyor. Dün ve önceki gün Ankara'da bazı etkinliklerimiz vardı. Bugün Kayseri'ye geldik. Kentsel ulaşımda hareketliliğe dikkat çekmek istiyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlu olsun. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklere baktığımız zaman Avrupa'nın en hareketli şehirlerinin Türk şehirleri olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın en hareketli ülkesinin de yine Türkiye olduğunu görüyoruz. Konuk severliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm Kayserililere teşekkür etmek istiyorum. Kayseri bisiklet dostu şehir. Türkiye'de bisiklet kullanım oranı ve trafikte bisiklet kullanım oranının en yüksek olduğu şehirlerden biri. Onun için Kayserimizi kutluyoruz.”

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de etkinliği desteklemek için Kayseri'de olduğunu ifade ederek “Buradaki etkinliği desteklemek için buradayım. Erciyes'te yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyorum. Ben de kaykayımla buradaki etkinliğe katıldım ve Erciyes'i görmeye herkesi davet ediyorum” dedi. Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor da Kayseri de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti ve Kayserililerin Avrupa Haraketlilik Haftası'nı kutladı.