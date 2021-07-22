Büyükkılıç, AK Parti Teşkilatı ile bayramlaştı

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İl Başkanlığı'ndan katıldığı video konferans yöntemiyle parti teşkilatıyla bayramlaştı.

Başkan Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan katıldığı bayramlaşma törenine milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkan ile üyeleri video konferans yöntemiyle bağlandı. Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, birlik beraberlik mesajı vererek, “Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm AK Parti ailesinin ve Kayserili hemşehrilerimizin, İslam âleminin insanlığın kurtuluşuna vesile olması anlayışı içerisinde bayramını tebrik ediyor, sevgiler, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de AK Parti ailesi olarak tüm Kayserililerin bayramını kutladı. Özhaseki, “Bayramınız mübarek olsun, Cenan-ı Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise geleneksel bayramlaşma programını pandemi nedeniyle video konferans yoluyla yaptıklarını ifade etti.