Büyükkılıç: "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız"

Memduh Büyükkılıç'ın ilçe belediye başkanları ile birlikte Vali Şehmus Günaydın ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke'ye yaptığı ziyarette uyum kültürüne işaret edilerek, “Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde çalışılacağı” vurgusu yapıldı.

Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte ilk ziyaretini Vali Şehmus Günaydın'a yaptı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Uyum kültürü içerisinde, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bu şehri daha iyi konumlara taşımak için el ele, gönül gönüle kurum taassubundan öte şehrimizin çıkarı doğrultusunda çalışacağımıza inanıyoruz “ dedi.

“UYUM KÜLTÜRÜ İLE KAZANAN KAYSERİ OLACAK”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri de vatandaşlarımız 31 Mart'ta tercihlerini yaptılar. Beş yıl süreyle Kayseri'mizi ve ilçelerimizi yönetecek başkanlarımızı belirlediler. İnşallah bu beş yıllık süre içerisinde Kayserimize ve vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunarsınız. Bizler de Valilik olarak her zaman için belediyelerimizle beraber, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın konuşmasında vurguladığı “Uyum Kültüründen” duyduğu memnuniyete dikkat çeken ve Kayseri'de bunun tam anlamıyla gerçekleştiğini kaydeden Vali Günaydın, şöyle devam etti: “Bu uyum kültürünün devam ettirilmesi, şehirde daha güzel ve daha kaliteli hizmetlerin meydana gelmesine vesile olacaktır. Bizlerin burada var olma sebebi vatandaşlarımıza hizmet etmek bunu da hep birlikte gerçekleştirdiğimiz zaman kazanan Kayseri olacaktır. Kazanan Türkiye'miz olacaktır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olmak üzere seçilen tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum.”

Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke'yi ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Memduh Büyükkılıç şeref defterini imzaladı.