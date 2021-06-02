Büyükkılıç, Bitlis şehidini karşıladı

Memduh Büyükkılıç, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın naaşını Kayseri'de karşıladı.

Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Aziz Adalı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve askeri erkân ile birlikte Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşını 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşıladı.

Askeri uçaktan indirilen şehidin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine uğurlandı.

29 yaşındaki evli şehit Koçak'ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, “Bitlis Tatvan'da şehadete eren Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın naaşını karşılayarak Yozgat Sarıkaya'ya uğurladık. Şehidimize Allah'tan rahmet, Koçak ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.