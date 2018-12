Büyükkılıç, "Çalışmalarımıza ortak olan herkes aday gösterildi"

Memduh Büyükkılıç ve birim müdürleri, AK Parti Melikgazi İlçe teşkilatının ev sahipliğini yaptığı tebrik ve motivasyon yemeğinde buluştular.

Özel bir lokantada düzenlenen yemeğe, Melikgazi belediye başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Belediye birim müdürleri, Ak Parti İlçe Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi Ak Parti Kadın Komisyon Üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Üyeleri katıldı.

Tebrik ve motivasyon yemeğinde söz alan Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, daha büyük başarılara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesinde görev almanın artık bir ayrıcalık olduğunu çünkü Melikgazi'nin büyük bir aile gibi çalıştığını ve el el gönül gönüle belediyeciliğe gerçekten inanan bir kadronun bulunduğunu belirten Gökhan Ülke, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu;

“Melikgazi ‘de bir başarı var ise bunun temelinde bilgili, bilinçli ve fedakâr çalışanların varlığı olmasıdır. Bundan dolayı emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek başarıların devamını diliyorum. Ak Parti Melikgazi İlçe teşkilatı yaş ortalaması genç olan bir teşkilat olmasına rağmen, gönül belediyeciğinin önemini kavramış, inanmış ve hizmet yarışı içerisinde olan bir teşkilattır. Teşkilatımız adına bundan böyle nasıl desket olmuş isek bu destek ve gönüldaşlık her zaman her yerde devam edecektir” dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi AK Parti Başkan Adayı olarak Dr. Memduh Büyükkılıç'ın açıklanması ile Kayseri rahat bir nefes almış adeta seçimi bir bakıma noktalamıştır. Şimdi sıra yapılacak yatırım ve hizmetler için projelerin sıralanmasıdır” diyerek, yine bir ekip ve takım ruhu ile hep beraber Kayseri'de en yüksek oy oranı ile şimdi sıra ülke genelinde yine rekor kırmak olduğunu söyledi.

Ben yok, biz varız, el ele gönül gönüle sloganı ve düşüncesi ile el de edilen Melikgazi hizmet ve yatırımları şimdi Kayseri'nin 16 ilçesine, her mahallesine, her caddesine ve sokağına gerçekleştirmek olduğunu belirten Melikgazi Belediye başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Melikgazi her şeyi ile bir bütün olarak çalışıyor, işliyor ve gelişiyor. Belediye Çalışanlarımız, Parti Teşkilatımız, oda, dernek ve vakıflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, mesleki odalarımız yani her şeyi ile bir bütün olarak hizmet veriyoruz. Böyle olunca da başarı arkasından kaçınılmaz olarak geliyor. Ben büyükşehir belediye başkan Adayı gösterilmedim. Beni takip eden, çalışmalarımıza ortak olan her kez aday gösterildi. Yani Hepimiz aslında bu adaylığın bir parçasıyız. Bundan dolayı herkes sorumluğunun artığını biliyor. Ben hepinize ve herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”