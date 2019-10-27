Büyükkılıç, "Cumhuriyet emin ellerde"

Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin emin ellerde olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehdit nereden gelirse gelsin hak ettiği cevabı almaktadır ve alacaktır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm tehditleri bertaraf ederek bu topraklarda ilelebet yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Ülkemiz ve yaşadığımız coğrafyaya yönelik emeller taşıyanlar dün olduğu gibi bugün de bu emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu şer güçlere ve ihanet şebekelerine dün nasıl cevap verdiysek bugün de aynı cevabı veriyoruz, vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde. Gerek cephede, gerekse masada gücünü gösteren Türkiye Cumhuriyeti, coğrafyamız üzerinde oynanan tüm oyunları bozacak güç ve kuvvettedir” dedi.

Mesajında birlik beraberliğe vurgu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bizi biz yapan değerlerimiz etrafında bir ve beraber olduğumuz takdirde hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremez. Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız etrafında kenetlenerek vatanımıza, milletimize, inancımıza, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkacağız. Atalarımızın bize emaneti olan başta Cumhuriyet olmak üzere tüm değerlerimizi çok daha güçlü bir şekilde sonraki nesillere emanet edeceğiz. Bu vesileyle hemşehrilerim başta olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.