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Büyükkılıç, “Daha önce fırın tecrübem olmuştu”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fırında ocağın başına geçerek kıymalı pide pişirdi.

Büyükkılıç, o anları “Daha önce fırın tecrübem olmuştu” diyerek paylaştı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde sanayi sitesini ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, girdiği bir pide fırınında ocağın başına geçerek kıymalı pide pişirdi.


Başkan Büyükkılıç, “Lezzeti ve pratikliği ile ‘Kıymalı Pide' Kayserimizin olmazsa olmazıdır. Ben de Bünyan Sanayi Sitesi'nde çalışanlarımıza ikram edilmek üzere kolları sıvayarak soluğu fırının başında aldım


Açıkçası daha öncesinde de fırın tecrübem olmuştu. Dolayısıyla ortaya gayet lezzetli kıymalı pideler çıkardım. Herkese afiyet olsun.” notunu yazarak takipçileri ile paylaştı.

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