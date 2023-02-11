Büyükkılıç, Deprem Bölgesine 20 Temizlik Aracı ve Personel Gönderdi

Memduh Büyükkılıç, kentteki belediyeler olarak Kocasinan, Talas, Hacılar belediye başkanları ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talepleri doğrultusunda deprem bölgesine 20 temizlik aracı ve 100 personel daha destek gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesine destekleri tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesindeki en ufak ihtiyaçları planlamak, oradaki vatandaşların ve çalışan ekiplerin hayatlarını kolaylaştırmak adına Kayseri'deki belediyeler olarak oradaki tüm ihtiyaçlara yetişmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Karpuzatan'daki Kocasinan Belediyesi Atölyesi'nde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte 20 temizlik aracı ve 100 personeli deprem bölgesine uğurladı. Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talepleri doğrultusunda bölgede sağlık alanında bir sorun yaşanmaması adına 20 temizlik aracı ve 100 personel ile tek tek vedalaşarak, yapılacak çalışmalarda kolaylıklar diledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Depremin olduğu dakikalardan beri Kayseri olarak üzerine düşeni yapma yönünde her zaman olduğu gibi AFAD'ımızın, Valiliğimizin önderliğinde gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse merkezdeki Melikgazi'miz, Kocasinan'ımız, Talas'ımız, Hacılar'ımız başta olmak üzere tüm 16 ilçe belediyemizin işbirliğiyle canla başla herkes elinden geleni yapıyor. Sanayi Odamızın, Ticaret Odamızın, Borsamızın, sivil toplum teşkilatlarımızın, Organize sanayilerimizin fedakârlıklarını duyuyor, gözlemliyorsunuz” diye konuştu. Bu yaraları yine saracak olan Türk milletinin kendisi yani, bu milletin asil evlatlarının olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Oradaki yaraları sarmaya çalışırken, oradan şehrimize gelen misafirlerimizi de en güzel şekliyle ağırlamak, sağlık alanında, onların istirahati alanında, iaşe ve her türlü hizmetlerini sağlama alanında ayrıca gayret gösteriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birliğimizi, beraberliğimizi sağlayarak bu yaraları yine saracak olan Türk milletinin kendisi, bu milletin asil evlatlarıdır. Hepimiz el ele, gönül gönüle vereceğiz. Bu yarayı nasıl sararız konusunun üzerine kafa yoracağız. Etap etap ihtiyaçlar değişiyor. İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla çöp kamyonları ve konteynır ile ilgili talepleri oldu. Daha önce gönderdiklerimiz vardı, kurulmuş olan çadır kentlerin, sahra hastanelerinin hizmetlerini karşılamak adına fedakârlık yapması gerektiği zamandayız.”

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine gidecek olan personele hitap ederek, “Bu yarayı saracak, bu çalışmaları yapacak siz fedakâr kardeşlerimizsiniz. Üzerimize düşenin hepsini yapmaya gayret ediyoruz. 20 civarında çöp arabası, 100 çöp konteynırını oraya yönlendirmek ve göndermek üzere çalışmaya gayret ediyoruz. Kahramanmaraş'ımızın yanı sıra Malatya'mıza, Adıyaman'ımıza, Gaziantep'imize, Şanlıurfa'mıza, Kilis'imize, Osmaniye'mize, Hatay'ımıza, 10 ilin hepsine ihtiyaçlarına binaen her yerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Tüm belediyelerin seferber olduğunu belirten Büyükkılıç, “Kurtarma ekiplerimiz itfaiye başta olmak üzere oradalar, arazözlerimiz, su tankerlerimiz, vidanjörlerimiz, altyapı bağlamında elektrik şirketimiz orada. Tüm belediyelerimizin imkânları seferber edilmiş durumda, hangi saatte ihtiyaç neyse ona yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Büyükkılıç, en ücra köşedeki kardeşimizden en merkezdeki kardeşimize kadar herkes, yurt içinden, yurt dışından deprem bölgesine destek olunduğunu vurgulayarak, “Burada da yine vatandaşlarımızı misafir etme bağlamında KYK yurtlarımız başta olmak üzere hatırlanacağı üzere Kayseri'mizde 2 kez hissedilmesiyle sosyal tesislerimiz, spor tesislerimiz, okullarımız, camilerimiz tüm imkânlarımız toplu mekânlarımızın seferber edildiğini ve ev sahipliği yaptığımızı takip etmektesiniz. Artık vatandaşlarımız çok şükür o tedirginliği üzerinden attı, yavaş yavaş evlerine çekiliyorlar, onu da önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Kayseri'de depremden sonra 4 bin civarında ihbar olduğunun altını çizen Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Kayseri'deki depremde ciddi manada bir şey olmadı derken hiçbir şey olmadı anlamında söylemiyoruz. Burada sizlerin huzurunda da paylaşıyoruz. 4 bin civarında ihbar var. Bunlardan bin küsur tanesi dün akşam itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri bizlerden de destek isteyerek yaptığı çalışmalar sonrasında incelenmiş, bunların içerisinde 3 tane yapıda sıkıntı, onun dışındakilerdeki tabi ki sıva dökülmeleri, ufak tefek hasarlar, çatlakların söz konusu olduğunu ama taşıyıcı birimlerde bir sıkıntı olmadığını beyan etmişleridir. Bu da gösteriyor ki bu manada fazla tedirgin olmadan, varsa şikâyetleri onları ilgili merciye, Alo 181 dediğimiz Çevre Şehircilik Bakanlığımızla irtibatlaşacak olan birime iletip ondan sonra içeri girmeleri, sıkıntı yoksa zahiren gözüken, tedirgin olmadan dediğimiz gibi normalleşme yönünde anlayışlı yaklaşmalarını da buradan istirham ediyorum. Çünkü artık o bölgeden gelecek misafirlere sahip olma dönemine doğru gidiyoruz. Bu önemli, bunu da anlayışla karşılayacaklarını umuyor ve inanıyoruz. İhtiyaç varsa her zaman yanlarındayız. Yani değerli Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar merkezde olduğu için sayıyoruz, başkanlarımız başta olmak üzere, desteklerini sağlayan Valiliğimizin koordinasyonu, Büyükşehir'imizin iş birliği ve destekleri ile yapılan çalışmaları sizler takip ediyorsunuz.”

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Sizler iyi ki varsınız dualarınızı bekliyoruz” ifadelerinde bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da personele seslenerek, deprem bölgesinde acıyı sarmak için seferber olduklarını söyleyerek, oluşan yarayı en kısa sürede sarmayı amaçladıklarını ifade etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise deprem bölgesinden gelen depremzedelerle özel olarak ilgilendiklerini ifade ederken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, “Çöp arabalarımızı, personelimizi de Maraş merkezine göndermek için toplandık. Yolları açık olsun, sağlıkla gidip, gelsinler” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.