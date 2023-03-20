Büyükkılıç: "Dua kaynağı yaşlı çınarlarımızın Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyorum"

Memduh Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, “Kadim şehrimizin kadirşinas ve dua kaynağı olan yaşlı çınarlarımızın Yaşlılara Saygı Haftası'nın kutluyorum. Cenab-ı Allah'tan onlara, hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadelerinde bulundu.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ile paylaştığı mesajında Başkan Büyükkılıç, ülkenin elleri öpülesi, emektar, cefakâr ve birikim dolu değerleri olan ulu çınarların, başta aileler olmak üzere mahalle, şehir ve ülkelerin birer hazinesi konumunda olduğunu vurgulayarak, “Elleri öpülesi yaşlılarımız, pek çok birikimi ile emeği ile yaşamında bugünlere gelmiş, sadece kendisi değil, evladını, torununu, ailesini de bugünlere taşımış cefakâr, fedakâr yaşlılarımız, sahip oldukları böylesine güzel değerleri ve varlığı ile şehrimizin adeta hazinesi konumundadır” diye konuştu. Şehirdeki ulu çınarlardan istifade edilmesi tavsiyesinde bulunan ve bu değerlerin kadrini, kıymetini bilme adına onlara saygı ve şefkatte kusur etmeyecek bir anlayışta olunması gerektiğine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti;

“Ömrüne pek çok anıyı, tecrübeyi, bilgiyi sığdırmış olan, bir canlı kitap durumunda diyebileceğimiz ulu çınarlarımızdan iyi bir şekilde istifade etmeliyiz. Onlardan istifade ederken, sevgi, saygı ve şefkatte de kusur etmemeliyiz. Bu hem insanlık vazifemizdir, hem de onlara olan minnet borcumuzdur. Bu vesile ile her zaman kadrini, kıymetini bilmemiz gereken yaşlı çınarlarımızın 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı yürekten kutluyorum. Hayatta olanların ellerinden öpüyorum ve onlara hayırlı, huzurlu, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Vefat edenlere de Rabbimden bol rahmet diliyorum.”