Büyükkılıç: “Engelsiz belediye hizmeti veriyoruz”

maddesine istinaden 2016 yılı Aralık ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 9'u ek olmak üzere toplam 26 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Belediye Meclisi 2018 yılı son toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 12 madde oylanırken, 14 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebeti ile engelsiz bir belediye hizmeti verdiklerini ve bu engelsiz belediye hizmet çalışmasını Kayseri genelinde gerçekleştirmek için çalışacakları açıklamasında bulunan Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Meclis Toplantısına iştirak eden Kayseri Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Kayseri yemek kültürüne ve bölgesel ürünlere sahip çıkacaklarını kaydetti.

Meclis gündem maddelerinin genelde imar olduğunu çünkü planlı ve sağlıklı bir şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak imar ve idari kararlara yönelik meclis gündem maddeleri görüşüldü. Bu toplantıda oy birliği ile 2019 yılı otopark bedelleri belirlendi. Uzlaşma komisyonuna gelen talepler karar bağlandı. Değişen ve gelişen şartlara göre birimlerin yönetmelikleri yeniden değerlendirilerek karara bağlandı” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak bu huzur içinde geçen seçim sonuçlarının da hayırlı olması temennisinde bulundu.