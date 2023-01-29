Büyükkılıç, Erciyes'te Kayakseverlerle Buluştu

Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezini ziyaret ederek, Büyükşehirin tesislerinde Pazar gününün tadını çıkaran Kayserililer ve şehir dışından kayak yapmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Ülke genelinde uzun süredir beklenen kar yağışının yurdun birçok bölgesinde yeniden yüzünü göstermesiyle Türkiye'nin incisi Erciyes Dağı da beyaza büründü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeniden yoğun şekilde kar yağışı almaya başlayan Erciyes Kayak Merkezini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezinde Pazar gününün tadını çıkaran Kayserililer ve şehir dışından kayak yapmaya gelen vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla yakından ilgilenerek, sohbet etti. Erciyesin yeniden gelen kar yağışıyla beraber güzelliğine güzellik kattığını ifade eden Büyükkılıç, Erciyes Dağımızı ziyaret ederek pazar gününün tadını çıkaran hemşehrilerimiz, yavrularımız ve şehir dışından gelen misafirlerimizle birlikte keyif dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiyenin turizmde amiral gemisi olan gururumuz Erciyes Kayak Merkezimiz yine dolup taşıyor. İnşallah bu yıl yeni bir ziyaretçi rekoruna imza atacağımıza inanıyorum diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinde sohbet ettiği şehir dışından gelen vatandaşlara merkez hakkında teknik bilgiler aktararak, merkezin sahip olduğu donanımları anlattı.

Büyükkılıç, büyük beğeni toplayan ve kayak merkezleri arasında ilke imza atarak klip çeken Erciyes A.Ş.nin Erciyese Gel şarkısına da atıfta bulunarak, kayak tutkunlarına Erciyese Gel çağrısında bulundu. Dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezinde yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte adeta tatil yeniden başladı. Merkeze yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun olurken, şehir dışından gelen vatandaşlar Erciyes Kayak Merkezine hayranlıklarını dile getirdi ve Büyükkılıça ilgi alakası için teşekkür ettiler.