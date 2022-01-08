Büyükkılıç gençlerle buluştu

Memduh Büyükkılıç, Gençlik Meclisi'nin kentteki üniversitelerin öğrenci kulüpleri temsilcilerini buluşturduğu toplantıya katılarak, gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın seçim vaatleri arasında olan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi, gençlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Gençlik Meclisi'nin öğrenci kulüpleri temsilcilerini bir araya getirdiği toplantıya katıldı.

GENÇLERİ DİJİTAL UNUTKANLIĞA KARŞI UYARDI

Gençlik Meclisi'nin toplantısında gençlere hitap eden Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak dijital unutkanlığa karşı tavsiyelerde bulunarak, “Şimdi dijital amnezi diye bir şey çıktı. Aklımızı, akıllı telefona yükledik, yanımızdaki arkadaşımızın numarasını bilmez olduk. Amnezi bu işte, dijital unutkanlık. Nöroloji uzmanı doktorum, yaptığımız bütün hayati fonksiyonların beyinde bir merkezi var, bu merkezleri ne kadar çok çalıştırırsak beyin fonksiyonlarımız o kadar aktif olur ve Alzheimer denilen hastalığa en az yakalanan oluruz. Biz teknolojiyi en iyi kullanmasını bilen, teknolojiye hükmeden insanlar olmalıyız. Yerli yerince, gerektiği kadarıyla, beynimizi çalıştıracak yaklaşım içerisinde bulunmalıyız” diye konuştu.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Başkan Büyükkılıç, kitap okumanın önemine ‘Çok okumalıyız, ne okursanız okuyun, yeter ki okuyun' sözleriyle vurgu yaparak, “Özellikle yavrularımız, gençlerimiz, canlarımızdan 815 bin 110 kişi kitap fuarımızı ziyaret etti. 300'ten fazla yazar geldi, 200 yayın evi geldi, milyonlarca kitap sergilendi, buluşmalar, imzalar oldu. Kısaca kitapla buluşma gerçekleşti. Bir önceki sayımız 798 bin kişiydi, yine kendi rekorumuzu egale ettik. Türkiye ölçeğinde, diğer büyük şehirlere göre çok daha fazla katılım oldu. Çünkü Kayseri âlimler şehridir” ifadesinde bulundu.

Gençleri çok önemsediklerini, onların arzuladığı doğrultuda bu şehri daha yaşanabilir kılmayı ve her şeyden önce bu şehri sahiplenmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Büyükkılıç, gençlere, Davud El Kayseri ve Gevher Nesibe Sultan gibi Kayseri'nin değerlerini anlattı.

Sıcak ve samimi ortamda gençlerin sorularını da cevaplayan Başkan Büyükkılıç, ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ile telefon bağlantısı yaparak, yapılacak olan çok fonksiyonelli yeni ve modern kedi, köpek barınağına ilişkin bilgileri öğrencilere aktardı.

Üniversite öğrencileri, Başkan Büyükkılıç'a genç dostu çalışmalar ve projelerden dolayı teşekkürlerini iletirken, program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.