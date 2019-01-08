Büyükkılıç: “Gönül belediyeciliği olmazsa olmaz projemizdir”

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklentilerine cevap vereceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, “2018'i geride bıraktık, 2019'un içerisinde dolanıyoruz. Benim adaylığım 24 Kasım Öğretmenler Gününde açıklandı. Benim ismimi açıklayan teşkilatlarımızın ve Cumhurbaşkanımızın bu güvenine layık olma konusunda gayret edeceğimi söyleyerek, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın beklentilerine de cevap vereceğimizi Kayseri'nin güzel insanlarına güvenerek burada paylaşmak istiyorum. Biz şehrimizi seviyoruz ve biz şehrimizi insan odaklı hizmetlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu açıdan hakikaten Kayseri'mizde belediyecilik açısından bir gelenek oluşmuş ve çok da güzel çalışmalar yapılmış. Özellikle son dönemde mevcut başkanımız Mustafa Çelik kardeşimiz başta olmak üzere Mehmet Özhaseki, Şükrü Karatepe, Hüsamettin Çelik ve Niyazi Bahçecioğlu başkanımız bizler için unutulmazdır. 150 yılda tam 38 tane başkan bu şehrimize gerek belediye başkanı olarak gerekse büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet etmiş ve etmektedir” diye konuştu.

Gönül belediyeciliğinin olmazsa olmaz projelerinden olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Biz her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gönül belediyeciliğini olmazsa olmaz projemiz olarak her çalışmamızda paylaşmak istiyoruz ve buna uygun adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Zaten belediyeciliğin doğasında bu var. Kimsenin, ‘Memduh Büyükkılıç bir ötekileştirme hareketi içerisinde bulundu, insanları siyasi kimliğinden dolayı, inancından dolayı dışladı' diye söyleyemeyeceğine inanıyorum. Bu yönde de bu güvene layık olma yönünde bundan sonrada daha da duyarlı olacağımı paylaşmak istiyorum” dedi.

Büyükkılıç, konuşmasının ardından bazı projeleri hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.