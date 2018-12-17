Büyükkılıç, gönül elçisi gençlerle Mevlana'yı anma programında buluştu

Memduh Büyükkılıç, Kredi Yurtlar Kurumu Melikgazi Kız Yurdu tarafından 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlana Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mevlana'yı Anma Programına katıldı.

Memduh Büyükkılıç ile Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç yurtta kalan öğrencileri yemekhanede ziyaret ederek sohbet etti. Asırlar sonra bile her sözü kulağa küpe olan Mevlana'yı anlama ve öğütlerinden ilham almak için düzenlenen bu anlamlı programda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç'a vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler Kayseri'nin birer gönül elçisisiniz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” bütün kaygımız bu bizim. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bize yakışan hizmetkâr olmak ve insanlığa faydalı olmaktır. Bu anlayış içerisinde asil görevimiz olarak telakki ettiğimiz yeşili koruyan, imarlı yapılaşmayı önemseyen, yollar, temizlik, park bahçe gibi hizmetin yanı sıra eğitim ve kültür bizim olmazsa olmazımızdır. Her alanda donanımlı olmanız için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan size hizmet ediyoruz. Bizlerin bu akşam bir arada olmasına vesile olan Hz.Mevlana'nın mesajlarından yararlanacaksınız. Hz.Mevlana'yı Vuslat yıldönümünde ve hocası şehrimizin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretlerini Rahmet ve minnetle yad ediyoruz."