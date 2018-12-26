Büyükkılıç: "Hacılar, kablo üretimi ile dünyanın markası”

Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçe ziyareti ile ilçe halkı ve esnaflar ile sohbet etti ve kablo üretim merkezi olarak Hacılar isminin dünya markası olduğunu söyledi.

Karpuzsekisi ve Hürmetçi çiftliği semtlerin her ikisinde de geniş meralar bulunup büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar denilince önceleri halı dokuma, çer bezi, bağcılık ve tarımı ilk akla gelen olduğunu, ancak son yıllarda mobilya, kablo üretimi ve sanayisi ile anıldığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1974 yılında kurulan HES kablo fabrikası ile başlayan imalat sanayisi giderek geliştirilerek bu gün Hes Kablo, Hes Makina, Hes Fibel ve Has Çelik olmak üzere Hacılar ismini bir marka haline getirmiştir. Hacılar mobilya üreticileri ile Dünya'nın özel konutlarını ve devlet konuk evlerini süslüyor. Hacılar bağ ve sayfiye evleri ile bağcılık, yılkı atları, süt ve süt ürünleri, kaymak ürünleri, sağlık alanındaki kuş evleri ile kendinden söz ettiriyor. Kısacası Hacılar bir yerleşim yeri adından çok bir marka olarak tanınmaktadır. İşte biz Hacılar'ın tüm bu özelliklerini ön plana çıkararak Kayseri'nin değerlerini ekonomiye taşıyacağız. Önümüzdeki günlerde de bu projelerimizi sizlerle paylaşarak Kayseri'de nasıl bir değişim olacağını anlatacağız. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Hacılar esnafı ve vatandaşları ise, “Başkanımızı biliyor ve tanıyoruz. Herkesle görüşerek sorunları dinlemesi ile gerçekleştirdiği hizmetler ile bizim güvenimizi ve sevgimizi kazandı. Biz her ilçesine hizmet getiren bir başkanımız olsun istiyoruz. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç buraya ilk kez gelmiyor, onu ilçemizde görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.