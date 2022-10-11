Büyükkılıç: "Hayırsever, yerel yönetim ve milli eğitim işbirliğinin en güzel örneği"

Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in teşrif ettiği ve Spor Salonu'nu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi açılış törenine katıldı.

Hayırsever-belediye işbirliğinde kente kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Salonu'nu, Melikgazi Belediyesi'nin anaokulunu, hayırsever iş insanı Osman Ulubaş'ın ilkokul ve ortaokulunu yaptığı Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları'ndan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever iş insanı Osman Ulubaş ve ailesi, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, ilçe belediye başkanları, rektörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Hayırseverler şehri olarak tanımlanan bir şehirde bulunuyorsunuz sayın bakanım, makarr-ı evliya, makarr-ı ulema diye bilinir, âlimler ve veliler şehri. Bizler de yerel yönetimler olarak değerli bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla, değerli genel başkan yardımcımızla, 16 ilçe belediye başkanımızla, hayırseverlerimizle, iş adamlarımızla dayanışma içerisinde bu şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için hep gayret gösteriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, eğitim alanında şehri daha iyi noktaya taşımak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Öğretmenlerimize başarılar diliyorum, yavrularımıza sahip çıkacaklarından hiç şüphemiz yok. Sevgili yavrularımız böyle hayırseverlerimizin yaptığı, günün koşullarına uyarlanmış, nezih bir ortamda eğitim alacağınızdan dolayı çok şanslısınız, bunu daha iyi değerlendirin” diye konuştu.

Hayırsever, yerel yönetim ve milli eğitim camiasının işbirliğinin en güzel örneğini burada gözlemlediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

KAYSERİ'YE 1 MİLYAR 477 MİLYON TL'LİK EĞİTİM BÜTÇESİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin eğitimde adından söz ettiren çok önemli şehirlerden bir tanesi olduğunu söyleyerek, “Buraya gelirken Kayseri'nin 690 milyon TL'lik eğitim alanında yatırım bütçesi vardı. Bugün 740 milyonluk ilave yatırım ve 47 milyonluk da okulların temel ihtiyaçları ile ilgili bütçe olmak üzere mevcut 690 milyonluk bütçeyi 1 milyar 477 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Bu yatırımlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BAKAN ÖZER'DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Bakan Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'ye en çok yakışan sıfatın hayırseverler şehri olduğunu ifade ederek, “Burada, çok keyifli bir günde, neşeli bir vaziyette Osman amcamızın yapmış olduğu okulların açılışı için bir aradayız. Allah kendisine uzun ömürler versin, kesesine bereketler versin. Uzun uzun ömrü içerisinde nice hayrılar versin diye dua ediyoruz. Bu şehrin adı ticaret şehri, sanayi şehri. Eski kitaplarda makarr-ı ulema diye geçer. Ama günümüzde en çok yakışan sıfat hayırseverler şehri demek. Allah kendilerinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri'nin medar-ı iftiharı olan hayırseverleri canı gönülden tebrik ederek sözlerine başlayan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da bu türden hayırlara önemli katkıları olduğunu ifade ederek, kamu yatırımlarında 1,5 milyar TL'lik yatırımı Kayseri'nin alması için talimat veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i de tebrik etti.

Destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederek sözlerini sürdüren Yıldız, açılıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri'yi hayırseverlik noktasında bir başka şehir olarak niteleyen Gökmen Çiçek ise Kayseri'ye yapılacak yatırımların kendilerini çok mutlu ettiğini ve hayırseverlerin de hayırseverliklerine bir ödül gibi olduğunu ifade ederek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti. Hayırsever Osman Ulubaş'a da seslenen Vali Çiçek, 11 torunu bulunan Ulubaş'a “Senin 11 değil belki 110 bin torunun var. Osman amca seni çok seviyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Kayseri'de hayırsever kültürünün geçmişten bu yana gelen bir kültür olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Biz de aldığımız örneklerle hizmet etmeye çalışıyoruz. Kayseri modeli denilince akla şehirciliğin duayeni Haseki bakan gelir. Biz kendisinden aldığımız feyz ile örneklerle bu çalışmaları daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Daha güzel hizmetleri Kayseri'yle buluşturuyoruz. Bakanlarımız, milletvekillerimiz sağ olsunlar el ele verdiğimizde ne kadar güzel hizmetlerin yapılacağı ortaya çıkıyor.”

Hayırsever Osman Ulubaş ise katılımcılara teşekkür ederek, “Allah razı olsun hepinizden. Dün bir konuşma yaptım. Aşağı yukarı 20 tane öğretmen var buraya yeni atanmış. Öğretmenlere dedim ki bundan 30 sene önce öğretmenlere şunu söyledim; sayın hocalarım elinizi bırakın, ayağınızı ben öpeyim. Yalnız şu çocuklarımızı nasıl yoğurursanız o şekilde gelecek. Vatan sathına savunmasına, milli eğitimine nereye diyorsanız gidecek. Onun için sizlerden bunların yetişmesini arz ediyorum. Elinizi değil ayağınızı öpeyim diye yalvarmıştım 30 sene önce” diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdimi yapılarak, kurdele kesimi ve dualarla Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin açılışı yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN OSMAN ULUBAŞ EĞİTİM KOMPLEKSİ İÇERİSİNE SPOR SALONU

Bu çerçevede Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisinde Spor Salonu Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin hizmetine sunuldu. Büyükşehir tarafından toplam 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisine çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebileceği, dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde dilediği sporu yapabilecekleri 900 metrekarelik alana sahip bir spor salonu yapılırken, proje içerisinde, basketbol sahası, soyunma odaları, engelli soyunma birimi ve teknik hacimlerin yer aldığı spor salonu ile öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayacak.