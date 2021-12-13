Büyükkılıç, hobi bahçesi sakinlerini dinledi

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan hobi bahçesi sakinleri, Belediye Meclis Salonu'na alınarak talepleri dinlendi. Burada şikayetlerini dile getiren hobi bahçesi sakinleri, ekstra 2 yıl daha oturmak ve oturma sürelerini 15 yıla çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Hobi bahçesi sakinlerini dinleyen Başkan Büyükkılıç da, “Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin. Normal şartlarda hobi bahçesinin sağına, soluna yani etrafına yapı yapmak yasak. Biz işin ekonomik boyutunda kesinlikle değiliz ve bu yanlış bir yaklaşım olur. Biz bu konuyu yeniden değerlendirelim ve daha sonra sizleri bilgilendirelim. 2 yıl da olsa 5 yıl da olsa bu şekilde olacak” dedi.