Büyükkılıç: “Kapalıçarşı'da levha kirliliği önlenecek, sokaklar adlandırılacak”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalıçarşı'da yapılacak çalışmalar kapsamında, içerideki levha kirliliğini ortadan kaldıracaklarını, sokak adlandırmalarının yapılacağını ve yeni Kadınlar Çarşısı Heykelinin vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Kapalıçarşı Koruma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Halil Küpeli'nin çarşıdaki sorunları dile getirmesinin ardından, Kapalıçarşı'da yakın zamanda bazı çalışmaları hayata geçirecek olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çarşıda yapılacak olan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Temel malzemesi ahşap olan çarşıda, meydana gelen yangınlardan dolayı zaman zaman restorasyon çalışmalarının yapıldığını belirten Büyükkılıç, çarşının bakım ve onarımıyla alakalı gecikmelerin; yapıyla ilgili sorumluluğun bir kısmının şahıslara, bir kısmının da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ait olmasından kaynaklandığını ifade etti. Büyükkılıç, “Kapalıçarşı ile ilgili en son kapsamlı çalışma 1987-1991 yılları arasında yapılmış. Daha sonra Kadınlar Çarşısı'nda yine bir restorasyon çalışması yapılmış. Halen restorasyon yapılması gereken boyutları da Kapalıçarşı'mız, çoğu şahıslara bir kısmı Vakıflar'a ait olan, Kültür Bakanlığımızın da ilgi alanına giren bir kompleksten ibarettir. Yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurum marifetiyle izin alınması gerekmekte. Bu yönde de Melikgazi Belediyemizin öncülüğünde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.

Çarşı daha düzenli hale getirilecek

Geçmişte, Belediye eliyle çarşıda, aydınlatma, ısıtma ve çarşı girişlerindeki kapılara dair çalışmalar yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, bundan sonraki aşamada içerideki levha kirliliğinin giderilmesi ve sokak adlarına dair çalışmalar yapılacağını kaydetti. Ticaret Odası işbirliği ile Kadınlar Çarşısı Heykelini de yenilediklerini belirten Büyükkılıç, “Geçen günlerde esnaflarla bir araya geldik. Burayla ilgili yapacağımız ilk çalışma tek tip levha uygulaması ve Kapalıçarşı'nın sokaklarının adlandırılması çalışması olacak. Aynı zamanda Kapalıçarşı'mızın ön tarafında geçmiş dönemde, Kadınlar Çarşısı'nı çağrıştıran bir heykel vardı ve oradaki heykelde tahribat söz konusuydu. Ticaret Odamızla işbirliği halinde onu da hayata geçireceğiz. Bizimle işbirliğini sürdüren derneğimize, onun yönetimine ve ayrıca kıymetli esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve minnet duyuyorum. Bize her zaman yardımcı olan Koruma, Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB)'ne de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.